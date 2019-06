Eles: voglia di crescita in Israele con l’approccio R.E.T.E.

Eles società operante nel settore del testing della microelettronica rende noto che si è appena conclusa presso la “Israeli Air Force House” di Herzliya (località a Nord di Tel Aviv), la prima milestone del suo business model, ossia la parte legata alla presentazione dell’offerta a primari gruppi mondiali della microelettronica: Intel, Amazon, Western Digital, Mellanox, Altera, Tower Semiconductors, Rafael, Ramon Chips.

Grazie al partner israeliano, ATS- Engineering, e alla partecipazione da parte delle suddette aziende presenti nella Silicon Valley Israeliana, ELES ha avuto l’opportunità di presentare l’unicità della sua offerta e la sua capacità innovativa con il concept “R.E.T.E. the new Reliability frontier for Automotive and Mission Critical applications”