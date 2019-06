Eles: domani il roadshow per quotazione su AIM Italia

Quasi tutto pronto per la quotazione di Eles, leader mondiale nella produzione di dispositivi per testare l’affidabilità dei semiconduttori, attiva nei mercati aerospace & defence, automotive e consumer electronics.

Domani partirà il roadshow e al contempo verrà aperto il book mediante cui potranno essere inserite le domande di sottoscrizione delle azioni.

Successivamente alla quotazione la partecipazione della famiglia Zaffarami (attualmente all’82%) dovrebbe scendere al 60%, mentre il restante 40% sarà nelle mani del mercato a titolo di flottante.

Queste le dichiarazioni dell’Amministratore Delegato di ELES, Francesca Zaffarami: “La società nel corso degli ultimi 3 anni ha sostanzialmente raddoppiato il suo fatturato, passando dai 12,4 milioni di euro del 2016 ai 22,2 milioni di euro del 2018. Grazie all’effetto di alcuni megatrend, come la guida autonoma, l’intelligenza artificiale ed i big data le stime di crescita del nostro settore per i prossimi 10 anni sono viste in forte crescita e spingeranno infatti il giro di affari del settore dai 500 miliardi di dollari del 2019 ai 1.000 miliardi di dollari previsto nel 2030”