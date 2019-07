Eles: depositato brevetto rivoluzionario “Eles Adapitve Liquid Cooling”, titolo vola

Eles comunica di aver depositato un brevetto rivoluzionario nel mondo dei dispositivi a semiconduttore. Con “Eles Adapitve Liquid Cooling” Eles si conferma la sola a garantire il necessario stress dinamico accelerato durante i test di dispositivi a semiconduttore nel range di potenza da 10W fino a 1.000W, nonché valido sia per i test di qualifica sia di produzione.

La tecnologia SEMI abilita la produzione di chips sempre più complessi (System on chip) e con sempre maggiore potenza di calcolo e di controllo.

Questo si traduce in calore che deve essere smaltito adeguatamente dai package di questi dispositivi per consentirne il corretto funzionamento; in caso contrario, il dispositivo si danneggerebbe in modo irreparabile non appena messo in funzione. Il calore prodotto dalla dissipazione di potenza, presenta, inoltre, un’ulteriore criticità: viene irradiato dal package con una elevatissima potenza per millimetro quadro e di conseguenza, il dispositivo di condizionamento termico del sistema di test, richiede soluzioni sempre più estreme, frutto di innovazione, in grado di garantire in tali critiche condizioni, il regolare funzionamento del dispositivo.

Dopo aver registrato un balzo iniziale di circa il 10%, intorno alle 13:05 il titolo segna un rialzo più contenuto del 4,8% con un prezzo di circa 6,13 euro ad azione.