Edizione: uscita dell’AD Patuano

Secondo quanto riportato da molteplici fonti stampa Patuano non sarà confermato Amministratore Delegato di Edizioni, una delle holding più floride d’Italia e facente capo alla famiglia Benetton.

A dare la notizia è stato è stato Luciano Benetton in un intervista a La Repubblica, dichiarando che il nuovo Ad non sarà un esponente della famiglia Benetton ma un dirigente interno al gruppo: “a sostituire Marco Patuano non sarà un Benetton.

Non le faccio ancora il nome ma le posso dire che sarà un interno”.

Si aspetta dunque l’assembla per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in programma per il 26 giugno, mentre cominciano a circolare rumors che indicano il nome di Carlo Bertazzo (attuale Direttore Generale di Edizione e dirigente da molto tempo della holding.)