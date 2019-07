Edison: ricavi ed Ebitda aumentano nel primo semestre 2019

Edison archivia il primo semestre 2019 con ricavi, Ebitda ed Ebit in aumento; sul risultato netto influisce la perdita di 518 milioni dovuta alla dismissione delle attività E&P. Prima di illustrare i conti si ricord che i dati del primo semestre 2018 sono stati riesposti per consentire il confronto omogeneo con il primo semestre 2019, in seguito alla cessione delle attività E&P.

Conto economico primo semestre 2019

Nel primo semestre 2019 il gruppo Edison ha conseguito ricavi di vendita in crescita su base annua del 2,3% a 4,31 miliardi, rispetto ai 4,21 miliardi del corrispondente periodo di paragone. Sul risultato ha influito la dinamica positiva della filiera energia elettrica, il cui fatturato è progredito del 13,6% a circa 2,07 miliardi (più o meno il 48% del giro di affari totale), grazie all’aumento dei prezzi medi di vendita.

Sostanzialmente stabili sono risultati invece i ricavi delle attività di compravendita del gas, pari a 2,686 miliardi (circa il 62% del totale), rispetto ai 2,697 milioni del periodo di confronto precedente.

Sul fronte della gestione operativa, l’Ebitda è progredito di ben il 37,8% a 328 milioni, rispetto ai 238 milioni del primo semestre dello scorso anno.

L’Ebit è balzato del 70,4% da 98 milioni agli attuali 167 milioni; ciò dopo aver contabilizzato ammortamenti e perdite di valore che sono cresciuti meno che proporzionalmente (+15% a 161 milioni). .

L’ultima riga di conto economico rileva infine una perdita netta di pertinenza dei soci di 406 milioni, a fronte di un utile netto di 62 milioni conseguito nel 1° semestre 2018; il risultato attuale include la perdita di 518 milioni dovuta alla dismissione delle attività E&P.

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto risulta pari a 298 milioni, in calo di 118 milioni rispetto ai 416 milioni di fine di dicembre 2018; la diminuzione è dovuta alla generazione di cassa da attività operativa, nonostante l’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 a partire dal 1° gennaio 2019 che ne aveva comportato un aumento di 165 milioni.

Outlook

Data la dismissione del business E&P e la recente acquisizione nel settore delle rinnovabili (Edf Energies Nouvelles Italia), il management di Edison rivede le stime dell’Ebitda per l’intero 2019 in un intervallo tra 550 e 600 milioni, con un aumento di circa 50 milioni rispetto alla precedente indicazione, a perimetro costante.