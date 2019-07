Edison: perfezionato acquisto di EDF EN Italia per 172,3 milioni

Edison ha reso noto che ieri, 17 luglio 2019, ha perfezionato l’acquisizione da EDF Renouvelables di EDF EN Italia. L’operazione fa seguito alla comunicazione del progetto di consolidamento e rafforzamento nel settore della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il corrispettivo è stato rideterminato in misura pari a 172,3 milioni di euro per tenere conto dei leakage intervenuti e fatti salvi i successivi meccanismi di aggiustamento prezzo contrattualmente previsti; il perfezionamento dell’operazione è avvenuto in conseguenza dell’accettazione, da parte di EDF Renouvelables, della proposta contrattuale di Edison intervenuta lo scorso 28 giugno.

Ciò permette a Edison di consolidare circa 70 milioni di euro di Ebitda addizionale all’anno a fronte di un incremento della posizione finanziaria netta (PFN) di circa 431 milioni di euro, senza né intaccare la solidità finanziaria né limitare la possibilità di cogliere eventuali nuove opportunità di investimento.

Con questa operazione, Edison prosegue il percorso di consolidamento nelle rinnovabili tramite sia sviluppo organico che crescita esterna.