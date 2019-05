Riassetto della compagine di governance per Edison, che annuncia la candidatura di Nicola Monti come nuovo AD al posto di Marc Benayoun che diverrà presidente. Quest’ultimo assumerà l’incarico di group senior executive vice president responsabile per la business unit clienti, servizi e azione regionale.

Entrambe le candidature saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione di Edison in una riunione prevista nella seconda decade di giugno 2019.