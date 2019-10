Draghi in ultima conferenza: tassi negativi positivi per l’economia, per aumentarli serve pol. fiscale

Draghi ha presieduto l’ultima riunione del consiglio direttivo della BCE in veste di governatore. Il 31 ottobre scadrà infatti il suo mandato e al suo posto entrerà la francese Christine Lagarde.

Così il number one della BCE ha affermato che i dati macroeconomici continuano ad indicare un rallentamento dell’economia, con rischi al ribasso a causa dei fattori geopolitici, del protezionismo e delle vulnerabilità nei mercati emergenti.

Queste le motivazioni che hanno spinto il consiglio direttivo, seppur con inevitabili divisioni interne, ad attuare l’ampio pacchetto di misure accomodanti. Alla domanda sul se i tassi negativi stiano sostenendo l’economia Draghi ha risposto positivamente e senza indugio, ribadendo inoltre che la BCE è sempre pronta ad agire appropriatamente per far convergere l’inflazione verso il suo target.

Draghi ha poi lanciato un monito, esortando le economie dei paesi membri a fare di più, soprattutto quelle nei paesi in cui il debito pubblico è elevato.

Sulle possibilità di un aumento futuro dei tassi d’interesse il presidente si è espresso dicendo che, per assistere ad un innalzamento del costo del denaro, occorrerà fare maggior utilizzo della politica fiscale.

Così il number one conclude la sua esperienza di 8 anni come esponente apicale per eccellenza della BCE, passando la palla a Cristine Lagarde