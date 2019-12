DoValue conferma trattative per acquisire l’80% di FPS

In base ai rumor circolati doValue dovrebbe acquisire Financial Planning Service (FPS), la divisione di recupero crediti della banca greca Eurobank.

L’operazione dovrebbe chiudersi in questi giorni, con doValue -affiancata da Barclays- che dovrebbe acquisire per circa 250 milioni l’80% del servicer che gestisce 18-20 miliardi di npls della terza banca greca, assistita nell’operazione da Mediobanca.

Il prezzo, sempre secondo i rumor, non comprende una tranche del portafoglio crediti in capo alla banca che invece dovrebbe rientrare nella transazione: in tutto il valore finale dell’operazione dovrebbe essere di circa 310 milioni.

E tramite comunicato, In merito alle odierne indiscrezioni di stampa, doValue conferma di

essere in una fase avanzata di trattativa con Eurobank Ergasias con per l’acquisizione dell’80% di

Eurobank Financial Planning Services (FPS).