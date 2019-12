doValue acquisisce l’80% di FPS

Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata e la successiva conferma delle presenza di trattative avanzate in corso, doValue ieri a mercati chiusi ha annunciato di aver sottoscritto con Eurobank Ergasias un accordo per l’acquisizione dell’80% del capitale di Eurobank FPS Loans and Credits Claim Management Company.

DoValue conferma trattative per acquisire l’80% di FPS

L’Operazione prevede anche la gestione in esclusiva dei flussi futuri di Early Arrears e NPE originati da Eurobank in Grecia per un periodo di 10 anni, consolidando così il ruolo di doValue quale partner strategico di lungo termine di una banca sistemica.

FPS, originariamente una piattaforma interna di Eurobank, sin dal 2014 si è sviluppata e diversificata all’interno del più ampio mercato greco del servicing di NPE, acquisendo mandati da investitori internazionali e fornendo tutte le attività della catena del valore per ogni tipologia di credito, con un modello asset-light. Nell’ambito dell’accordo, il portafoglio di FPS aumenterà progressivamente e in modo significativo nel 2020, raggiungendo un valore totale di circa € 27 miliardi.

L’acquisizione dell’80% di FPS è stata valutata in 248 milioni di euro in termini di enterprise value, oltre ad un earn-out fino a 40 milioni di euro legato al raggiungimento di un target di EBITDA in un orizzonte di 10 anni. Eventuali pagamenti futuri legati all’earn-out, previsti non prima del 2024, saranno legati al raggiungimento di livelli di performance superiori alle attuali aspettative di business plan.

Il closing dell’operazione è previsto entro maggio 2020, subordinatamente al soddisfacimento delle relative approvazioni regolamentari in linea con le prassi di mercato. Si prevede che l’operazione avrà un impatto positivo sin dal 2020 su tutti i principali obiettivi finanziari di doValue.