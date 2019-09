doValue: accordo in esclusiva con Arec per gestione crediti immobiliari Utp

doValue, in precedenza nota come doBank, rende noto di aver siglato un accordo in esclusiva per la gestione di Utps Real Estate con AREC – Aurora Recovery Capital. Il progetto, denominato Mosaico, è diretto ad offrire agli istituti di credito una piattaforma multioriginator a cui conferire la gestione di portafogli di crediti Utp garantiti da asset real estate.

Dalla nota si legge che l’accordo poggia sulle consolidate e complementari capacità di doValue e di AREC per la gestione di ogni categoria di asset immobiliari, grazie anche al track record di successo maturato da entrambi i partner su progetti simili nell’ambito del credit recovery, restructuring e real estate project management.

L’obiettivo della collaborazione è quindi permettere alle banche aderenti di ottenere un valore del recupero del credito maggiore rispetto ai prezzi di cessione. Pilastro fondante dell’operazione è la rilevante capacità di erogare nuovi liquidità, nei confronti dei ‘borrower’, fornita da fondi di investimento specializzati – senza impattare sui bilanci delle banche aderenti – nonché la maggiore facilità di dialogo con i debitori, grazie ad una concentrazione della share of wallet su un unico gestore.

Si ricorda che doValue vanta un esperienza di 18 anni nel campo dell’erogazione di servizi nel credit management e Real Estate a favore di banche ed investitori, gestendo asset per circa 140 miliardi di euro e dando impiego ad oltre 2.200 dipendenti.

Dall’altra parte Arec, costituita quattro anni fa da Finance Roma, Gwm e Pimco, è stato il primo operatore ad aver avviato una piattaforma di gestione di crediti Utp real estate nel 2016; ad oggi è il solo asset manager italiano interamente dedicato alla gestione di portafogli secured large ticket Utp e Npl per conto di clienti istituzionali, e vanta un portafoglio AUM di circa 2 miliardi.