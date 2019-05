doBank: concluso uno degli step che portano a revoca della licenza bancaria

doBank ha reso noto che è stata concluso uno degli step fondamentali che conducono alla revoca della licenza bancaria; tale procedimento rientra nel più ampio quadro del riassetto societario comunicato in sede di presentazione del Business Plan 2018-2020.

Banca d’Italia ha infatti emanato il provvedimento di accertamento (ex artt. 56 e 61(3) del Testo Unico Bancario) connesso alle modifiche dello statuto preparatorie alla revoca (peraltro già approvate in sede di assemblea straordinaria); fra le modifiche rientrano anche il cambiamento dell’oggetto sociale in conformità all’attività di servicing e l’eliminazione dei riferimenti all’attività bancaria.

Il procedimento di revoca della licenza bancaria (già comunicato al mercato), si perfeziona infine con l’emissione del provvedimento di revoca da parte della Banca Centrale Europea.