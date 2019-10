Digital Bros pubblicherà in esclusiva il videogioco per PC Death Stranding, ricavi attesi per 50 mln

Il Gruppo Digital Bros, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, annuncia oggi il contratto tra la propria controllata 505 Games e lo studio Kojima Productions per i diritti di pubblicazione in esclusiva mondiale del videogioco Death Stranding in versione per personal computer.

La versione console del videogioco sarà pubblicata su Playstation 4 da Sony Interactive Entertainment.

Il Gruppo si aspetta di generare un fatturato prospettico di oltre 50 milioni di Euro dalla versione per personal computer del videogioco.

L’ultima produzione dello studio Kojima Productions, Death Stranding, è al momento in fase di sviluppo in collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Lo studio Kojima Productions è dedicato interamente a offrire ai Ludens di tutto il mondo esperienze di gioco nuovissime e originali. La versione console del videogioco, pubblicata da Sony Interactive Entertainment, uscirà l’8 novembre 2019. La versione per personal computer di Death Stranding sarà invece pubblicata da 505 Games nell’estate 2020 e l’effettiva data di uscita sarà comunicata in seguito.

