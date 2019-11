Diasorin: titolo sugli scudi dopo i conti al 30 settembre 2019

Sia i conti relativi ai primi nove mesi che al terzo trimestre 2019 mostrano numeri in crescita. Il mercato apprezza i risultati e sostiene gli acquisti, portando il titolo in salita del 3,89% a 104,2 euro (intorno alle 13:35).

Conto economico primi nove mesi del 2019 e del terzo trimestre 2019

I Ricavi della società si attestano a 525,1 milioni nei primi 9 mesi del 2019, in aumento del 6,3% (+4,2% a cambi costanti) rispetto ai 494 milioni contabilizzati nel pari periodo del 2018, principalmente a seguito del contributo positivo delle vendite CLIA al netto della Vitamina D e delle vendite di diagnostica molecolare.

Nel terzo trimestre 2019 il fatturato è cresciuto del 7,4% (+5,3% a cambi costanti) a 174,2 milioni, dai 162,8 milioni dello stesso periodo di un anno fa, grazie alla suddetta dinamica.

L’EBITDA dei primi nove mesi del 2019 è salito dell’11,7% (+9,2% a cambi costanti) a 208,9 milioni, con un’incidenza sul fatturato del 39,8% (37,9% nello stesso periodo del 2018). Nel terzo trimestre l’aggregato è aumentato del 18,3% (+16,2% a cambi costanti) a 69,7 milioni, con un peso sul fatturato del 39,9% (36,2% nel 3° trimestre 2018).

L’Ebit è progredito del 10,9% a 165,6 milioni nei primi nove mesi del 2019 (Ros al 31,5%) e del 19,7% a 55,4 milioni nel terzo trimestre 2019 (con rispettivo Ros al 31,7%).

Infine, l’ultima riga di conto economico mostra un utile netto in crescita dell’8,5% a 126,7 milioni e del 18,9% a 42,7 milioni, rispettivamente nei primi nove mesi del 2019 e nel terzo trimestre 2019.

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine settembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta consolidata a è positiva per € 132,8 milioni, in aumento di € 57,5 milioni rispetto al saldo di fine 2018 (pari a € 75,3 milioni), pur considerando l’impatto negativo di 29,5 milinoi derivante dall’introduzione del principio contabile IFRS 16 . Al netto di tale effetto, la Posizione Finanziaria Netta sarebbe stata positiva per 162,3 milioni.

Il Free Cash Flow di Gruppo nei primi 9 mesi del 2019 è pari a € 138,3 milioni, rispetto ai 100,6 milioni nei primi 9 mesi del 2018.