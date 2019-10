Diasorin lancia test per diagnosi Epatite C, titolo sugli scudi

DiaSorin ha ricevuto dalla Food and Drug Administation (FDA) la certificazione del test LIAISON HCV per la determinazione qualitativa di anticorpi specifici contro il virus dell’epatite C nel siero e nel plasma, disponibile sulla piattaforma completamente automatizzata LIAISON XL.

Il test dell’epatite C è uno dei test chiave nell’accordo strategico tra DiaSorin e Beckman Coulter, che

ha l’obiettivo di servire il mercato statunitense con un panel completo di test per le epatiti e i

retrovirus.

Il titolo reagisce bene alla notizia segnando una salita del 2,17% a 99,05 euro per azione