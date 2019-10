Diasorin lancia sul mercato americano il Test LIAISON

DiaSorin annuncia di aver ricevuto la certificazione 510(k) per la commercializzazione del test LIAISON ZIKA Capture IgM II, volto ad identificare le infezioni da virus Zika sulla piattaforma completamente automatizzata LIAISON XL.

Il test aveva già ricevuto ad Aprile 2017 l’approvazione per l’utilizzo in situazioni di emergenza negli Stati Uniti (Emergency Use Authorization).

Il nuovo test sarà utilizzato per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM diretti contro il virus Zika presenti nel siero umano in quei pazienti che soddisfano i criteri clinici ed epidemiologici indicati dal Center for Diseases Control, tra i quali le sintomatologie associate all’infezione da virus Zika e la permanenza in aree potenzialmente a rischio.

Il virus Zika è trasmesso dalla puntura delle zanzare ed è strettamente correlato a malattie quali dengue,

febbre gialla, encefalite giapponese e virus West Nile.