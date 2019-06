Diasorin: ecco il nuovo piano industriale 2019-2022 che non piace al mercato

Il Cda di Diasorin, società operante nel campo della produzione di test diagnostici ha approvato il piano industriale per il quadriennio 2019-2022.

Queste le dichiarazioni di Carlo Rosa, CEO di DiaSorin Group: “il nuovo piano approvato oggi configura uno scenario di crescita per il nostro Gruppo lungo due direttrici strategiche. Da una parte confermiamo e rafforziamo il nostro posizionamento di “Specialista” nel settore dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare, continuando a fare leva su un’offerta ad ampio respiro in termini di piattaforme tecnologiche e perseguendo nel nostro intento di differenziazione attraverso lo sviluppo di test di altissima specialità.

Punti salienti dell’accordo

Dall’altra, riteniamo che la prossima sfida a medio-lungo termine sia rappresentata dal Value Based Care, ovvero dalla capacità di fornire attraverso i nostri test e algoritmi ad essi associati, risposte ed informazioni al mondo del laboratorio e a quello medico”.

Il nuovo piano poggia su due pilastri accomunati dal posizionamento strategico di DiaSorin come player diagnostico di specialità: i) lancio e sviluppo di test specialistici di immunodiagnostica e diagnostica molecolare, facendo leva sull’offerta completa di analizzatori automatizzati su entrambe le tecnologie; ii) avvio di nuovi progetti “Value Based Care” (VBC).

L’innovazione e lo sviluppo di test di specialità nei settori dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare si confermano i principali driver di crescita del Gruppo. Confermata la volontà del gruppo di sviluppare ogni anno 5-6 nuovi test di immunodiagnostica ed altrettanti di diagnostica molecolare.

Circa il secondo punto, nel piano rientrano investimenti su 3 progetti:

Lyme – in collaborazione con QIAGEN, a seguito della partnership strategica sull’utilizzo congiunto della tecnologia QuantiFERON sulle piattaforme LIAISON (valore di mercato potenziale = $ 400-600 milioni);

Calprotectina – quale strumento di diagnosi, monitoraggio e controllo di recrudescenze nelle patologie infiammatorie intestinali (valore di mercato potenziale = $ 200-300 milioni);

Helicobacter pylori Stool Antigen – sviluppato in partnership con Meridian, per il rilevamento dell’infezione generata dal batterio H. pylori e il monitoraggio della resistenza antibiotica alla Claritromicina (valore di mercato potenziale = $ 400 milioni).

Target economico-finanziari

Con riguardo ai target economico-finanziari, per i ricavi è attesa una crescita “mid-to-high single digits”, l’Ebitda margin (incidenza dell’Ebitda sul fatturato) è stimato comparabile a quanto registrato nel 2018 ed il flusso di cassa cumulato nel quadriennio 2019-2022 èatteso in un range tra 700 e 750 milioni.

Viene confermato infine l’impegno nello sviluppare opportunità di business in grado di offrire un’ulteriore crescita alle suddette previsioni finanziarie, attraverso nuove alleanze strategiche e commerciali, così come attraverso acquisizioni di tecnologia o know-how per facilitare lo sviluppo delle iniziative di VBC.

Il mercato non sembra premiare il nuovo piano, con il titolo in rosso di circa il 5,3% ad un prezzo intorno ai 96,55 euro ad azione.