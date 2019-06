Deutsche Bank: in cantiere Bad Bank da €50 miliardi

Denaro sul titolo Deutsche Bank in base ad indiscrezioni provenienti da più fonti stampa circa la creazione di una bad bank da 50 miliardi. Verso le 13:45 l’azione segna un rialzo di circa il 2,54% con un prezzo intorno ai 6,17 euro.

Il Financial Times avrebbe riportato che l’istituto tedesco in questione starebbe progettando di mettere in piedi un profondo progetto di riorganizzazione del gruppo tramite la costruzione di una bad bank da 50 miliardi di euro, pari al 14% del bilancio di Deutsche Bank.

L’operazione dovrebbe avere ad oggetto un forte ridimensionamento o addirittura la chiusura della attività di trading al di fuori dell’Europa continentale ed in cui rientrerebbero soprattutto derivati a lungo termine. L’obiettivo sarebbe quello di allontanarsi dall’attività propria di investment bank per andare nella direzione di attività più tradizionale rivolta al business retail ma anche alla gestione di patrimoni.

L’operazione dovrebbe essere ufficializzata da Christian Sewing nelle prossime settimane.