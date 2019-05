DBA: accordo per gestione congiunta con Telekom e CMS circa l’informatizzazione dell’ospedale di Izola

DBA Group S.p.A., società di Ingegneria e ICT attiva nell’erogazione di servizi di Ingegneria Intelligente a supporto della Gestione del Ciclo di Vita di Infrastrutture singole o a rete, rende noto di aver siglato,

tramite la controllata Itelis doo, con l’ospedale Sloveno di Izola, un accordo per la verticalizzazione e l’implementazione dell’ERP SAP.

Ad aggiudicarsi la gara indetta dall’ospedale di Izola è quindi il consorzio composto da Telekom Slovenije, Consortium leader, dalla spagnola Common Management Solutions, responsabile per l’implementazione SAP Healthcare Solution, e da Itelis, project leader, per SAP ERP implementation.

Il controvalore dell’operazione è di 1,81 milioni per l’implementazione di SAP ERP e SAP Healthcare Solution e di 0,68 milioni per la manutenzione e il supporto tecnico per i prossimi cinque anni. La controllata del Gruppo DBA, Itelis doo, parteciperà per il 40% dell’importo totale. Il progetto partirà

a settembre 2019 e sarà messo a regime da Novembre 2020.