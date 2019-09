Dazi: WTO approva tariffe USA su export Ue

Il WTO avrebbe autorizzato gli USA ad applicare tariffe aggiuntive sulle importazioni proveniente dall’Unione Europea; la decisione sarà ufficializzata a fine mese.

Questa la dichiarazione, in merito alla decisione, del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti:”c’è ancora tempo e modo per evitare una guerra commerciale tra Ue e Usa. Chiediamo alla Commissione europea di aprire con urgenza un negoziato con gli Stati Uniti, per evitare l’imposizione di dazi doganali aggiuntivi sui nostri prodotti”.

Ci sono dunque alte probabilità che l’imposizione di ulteriori dazi dispieghi effetti negativi sui prodotti che l’Europa esporta, con evidenti ripercussioni anche sull’export agroalimentare italiano. Nel mirino, dunque, il made in italy italiano: gli USA hanno presentato una lista di prodotti che dall’agroalimentare (vini, formaggi, salumi, pasta, olio extravergine di oliva, caffè, olive,uva, agrumi ecc), alla moda, ai materiali da costruzione, la cosmetica, i motori ecc. fa sapere Coldiretti; il controvalore complessivamente, relativo al solo paese italiano, si aggirerebbe intorno ai 4,5 miliardi di euro.