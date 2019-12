Dazi USA-Cina: con la fase uno sospesa imposizione di ulteriori tariffe

Svolta sul fronte della diatriba commerciale fra Stati Uniti e Cina, che rappresenterebbe il primo passo per mettere un punto a questa guerra tariffaria.

È stata infatti raggiunta un’intesa sulla tanto attesa fase uno, che va a copri temi che vanno dalla proprietà intellettuale ai trasferimenti di tecnologia, dai prodotti agroalimentari ai servizi finanziari.

In tal modo sono stati bloccati i dazi al 15% su circa 156 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina (e riguardanti sopratutto giocattoli, cellulari e computer), per poi procedere all’abbassamento graduale di altre tariffe anche se ancora non si sa in quale entità.

Da parte sua Pechino intende aumentare sensibilmente l’importazione di prodotti agroalimentari come fagioli di soia, grano, riso, mais, pollo e maiale, anche in tal caso non specificando quantitativi ed importi monetari: secondo le indiscrezioni di Reuters, a detta del rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer la Cina acquisterà almeno 16 miliardi di dollari di prodotti agricoli in ognuno dei prossimi due anni. Gli acquisti potrebbero toccare quindi un valore complessivo di $50 miliardi nel 2020 e 2021.

“Cominceremo i negoziati sull’accordo di fase due immediatamente, invece che aspettare fino a dopo le elezioni del 2020”, ha affermato Trump. Nonostante l’iniziale euforia della scorsa settimana i mercati hanno comunque calmato gli animi.