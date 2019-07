Daimler: secondo trimestre 2019 con perdita di 1,2 mld

Daimler ha archiviato il secondo trimestre 2019 in perdita, più o meno come previsto dal recente profit warning; pesano voci straordinarie.

Conto economico secondo trimestre 2019

Nel periodo sotto osservazione i ricavi sono aumentati del 4,66% a 42,7 miliardi contro i 40,8 miliardi del secondo trimestre 2018.

Il reddito operativo ha conseguito una perdita di 1,6 miliardi (come previsto dal profit warning delle scorse settimane) rispetto il guadagno di 2,6 miliardi del pari periodo del 2018.

Il secondo trimestre 2019 si chiude infine con un rosso di 1,2 miliardi di euro, rispetto all’utile netto di 1,8 miliardi del corrispondente periodo del 2018.

Solo qualche settimana fa il big tedesco, come detto, aveva lanciato l’ennesimo “allarme sui profitti“. Ciò che ha influito, si ricorda essere stato il dieselgate e le questioni legate ai richiami in Europa per gli airbag difettosi Takata.

Sui risultati comunicati stamane, questo il commento del presidente Ola Kallenius :“I nostri risultati sono stati influenzati soprattutto da voci straordinarie per 4,2 miliardi di euro”.