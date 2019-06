Daimler: profit warning causa crollo del titolo (-4,33%)

Nuovo profit warning su Daimler causa crollo del titolo a Francoforte. Stando a quanto comunica la società, nel secondo trimestre i relativi conti verranno colpiti dai problemi sui i veicoli diesel di Mercedes-Benz; è stata quindi rettificata la guidance sugli utili per l’intero anno.

La società ha dichiarato in un comunicato stampa che sarebbe stata colpita da un “aumento di tre cifre in milioni di euro” in aumento delle spese relative ai procedimenti governativi in ​​corso e alle misure relative ai veicoli diesel.

I guadagni operativi di tutto l’anno (Ebit) risulteranno più o meno in linea con quelli del 2018 invece di sperimentare la moderata crescita prevista in precedenza.

La divisione Mercedes-Benz Vans dell’azienda incorrerebbe in una perdita pari a un rendimento negativo delle vendite del 2% al 4%; la divisione, nel primo trimestre, ha già perso 98 milioni di euro.

Daimler prevede di rilasciare i suoi guadagni del secondo trimestre il 24 luglio, il primo rapporto trimestrale sotto il nuovo CEO Ola Kallenius.

Intorno alle 11:50 il titolo perde circa il 4,33% ad un prezzo intorno ai 47,28 euro ad azione.