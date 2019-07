Daimler: BAIC acquisisce partecipazione del 5%

BAIC acquisisce una partecipazione in Daimler AG di circa il 5%. Daimler annuncia quindi il suo partner Beijing Automotive Group (Gruppo BAIC) come nuovo investitore.

“Siamo molto lieti che il nostro partner di lunga data BAIC sia ora un investitore a lungo termine in Daimler. Questo passaggio rafforza la nostra partnership di successo ed è un segnale di fiducia nella strategia e nel potenziale futuro della nostra azienda.

Il mercato cinese è e rimane un pilastro cruciale del nostro successo – non solo per le vendite, ma anche per lo sviluppo e la produzione dei nostri prodotti “, ha affermato Ola Källenius, Presidente del Consiglio di amministrazione di Daimler AG e Capo di Mercedes-Benz Cars.

BAIC ha dunque acquisito una partecipazione azionaria di circa il 5 per cento in Daimler AG attraverso Investment Global Co. Ltd., una controllata al 100 percento. Nel 2013, Daimler invece aveva già acquisito una partecipazione in BAIC Motor, una società quotata e controllata da BAIC, e detiene attualmente il 9,55 percento delle sue azioni. Dal 2018, Daimler detiene anche il 3,01 percento in BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd., un produttore di veicoli elettrici per la Cina.