Daimler: altro profit warning pesa sul titolo

Nuovo profit warning nell’arco di meno di un mese per Daimler.

Il big automobilistico tedesco abbassa infatti, per la seconda volta in poche settimane, le stime per l’intero 2019. Il gruppo ha comunicato i risultati del secondo trimestre, chiuso con una perdita operativa di 1,6 miliardi (contro i 2,6 miliardi dell’analogo periodo nel 2018), significativamente al di sotto delle aspettative del mercato.

Così l’Ebit del 2019 sarà di molto inferiore a quello del precedente esercizio.

Ciò che ha influito, riporta Daimler, è il dieselgate ed richiami degli airbag difettosi Takata.

Pertanto, solo per gli airbag difettosi “gli accantonamenti sono aumentati di circa 1 miliardo di euro”.