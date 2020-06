CPE-Trader: ottieni anche tu l’iscrizione al primo albo DEI TRADER FINANZIARI!

CPE-Trader, la prima organizzazione al mondo a rilasciare la certificazione per l’iscrizione all’albo dei trader finanziari.

Con il Collegio Professionale Europeo, in linea con le attuali direttive del Ministero dello Sviluppo Economico, sarà possibile ottenere l’iscrizione al primo Collegio riconosciuto a livello internazionale che attribuisce la qualifica di Trader finanziario. Ovviamente, più iscritti al collegio ci sono, più forza questa organizzazione assume nei confronti delle istituzioni.

Il trading è una DISCIPLINA/PROFESSIONE, ed in quanto tale è fondamentale che sia riconosciuta dalle istituzioni di vari paesi -se non tutti- nel mondo.

Programma generale del corso

Ovviamente il percorso per ottenere la certificazione è arduo, si svolge online, ha una durata stimata di 6 mesi (dipende dalla capacità SOGGETTIVA di apprendimento dello studente) ed è composto da 3 moduli:

Fase 1> Certificazione di trader finanziario primario (non idoneo ai fini dell’apertura del conto professionale con alta leva finanziaria (non sono tradabili neanche EFT USA in quanto sprovvisti di PRIIP/KID).

Fase 2 > Certificazione di trader finanziario (non idoneo ai fini dell’apertura del conto professionale con alta leva finanziaria (non sono tradabili neanche EFT USA in quanto sprovvisti di PRIIP/KID), con Operativita simulata 30 Ore Conto DEMO

Fase 3> Corso per trader finanziario professionista (ideoneo ai fini dell’apertura di un conto con alta leva finanziaria e a tradare ETF USA), con Operatività simulata 50 Ore e 20 Ore in reale

Considerazioni finali

Questa è la strada maestra, ovvero l’unica strada possibile per ottenere la qualifica di TRADER FINANZIARIO PROFESSIONISTA iscritto ad un ALBO riconosciuto a livello internazionale. Ovviamente è un percorso arduo ma quanto più completo possibile, che mixa analisi tecnica e fondamentale e che, soprattutto, da il tempo di “digerire” quanto appreso durante il corso; inoltre, cosa più importante, è che verrai seguito passo passo dai coach del collegio, affinché tu possa realmente passare l’esame ed entrare in questo fantastico mondo qual’è il TRADING FINANZIARIO On-line (o TOL che dirsi voglia)

A chi non bastasse la qualifica di TRADER PRO, dopo questo corso ce n’è un altro per diventare COACH in TRADING FINANZIARIO, ma questo è solo un plus a cui poi potrai pensare di arrivare.

Prima pensa ad essere membro ed a essere affiancato dai migliori in Italia! Oltre al coaching sarai affiancato anche da periti/avvocati e commercialisti per qualsiasi dubbio da risolvere o aiuto da ricevere (

La quota annuale d’iscrizione al collegio è pari SOLAMENTE a 120 euro, ed il corso e composto da quei tre grandi moduli. Dico solamente perché è il corso più completo possibile in Italia a mixare ANALISI TECNICA e FONDAMENTALE su stampo QUANTITATIVO, dandoti una view omnicomprensiva di quello che è il mondo del trading finanziario.

Più gente entra in collegio, più forza assume questa organizzazione nei confronti delle istituzioni nazionali e sovranazionali (p.es l’Europa) QUINDI FORZA, se il TRADING FINANZIARIO On-line REALE (non virtuale) scorre nelle tue vene e vuoi unirti ad un organismo che ti dia la possibilità di essere iscritto ad un albo riconosciuto –con tutti i VANTAGGI che ne comporta– iscriviti subito!

Nota Bene> Il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né investire oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.