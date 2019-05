Corte dei conti: monito sul finanziamento in deficit del reddito di cittadinanza e su pensioni

Presentato oggi al Senato il Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. Da esso emerge che l’obiettivo prioritario è rimettere ordine nei conti italiani poiché, in caso contrario, si metterà a rischio la già flebile crescita del paese.

Sono state mosse critiche al reddito di cittadinanza ossia uno strumento che, seppur posto a contrasto della povertà, viene finanziato tramite defict e per tale ragione diventa “motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico”; la corte aggiunge poi che “un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, almeno sotto lo stretto profilo della sostenibilità dei conti pubblici, per ridurre il disavanzo e rientrare dal debito”.

Sempre con riferimento al reddito di cittadinanza la corte pensa che possa incentivare il lavoro nero e a far si che le persone a non ricerchino un impiego.

Sul fronte pensioni la magistratura contabile ha messo in luce la necessità di delineare “un quadro di certezza e stabilità normativa. Un quadro che dovrebbe essere in grado di offrire una ‘sostenibile normalità’ alle nuove generazioni, ai lavoratori più anziani, alle imprese, agli investitori internazionali interessati ad avviare attività economiche nel nostro Paese per i cui piani industriali rileva la prospettiva degli oneri sociali”. A tale ‘sostenibile normalità’ si contrappone invece “Quota 100 ma anche misure come la modifica del meccanismo di perequazione ai prezzi, il contributo, per l’appunto straordinario, sui trattamenti di importo elevato, i tempi per la corresponsione del TFR/TFS nel pubblico impiego, il divieto di cumulo con altri redditi da lavoro, e così via”.