Conte: al primo posto stop aumento IVA, alleggerimento cuneo fiscale e salario minimo

È ormai iniziato l’intervento di Conte per presentare alla Camera il programma del nuovo governo ed ottenere la fiducia. Fra i punti più importanti lo stop all’aumento dell’IVA, alleggerimento del cuneo fiscale e salario minimo.

Il premier è stato chiaro sul fatto che che il nuovo governo dovrà lavorare sodo per affrontare le imminenti sfide che gli si prospettano; tutto ciò”a partire dalla prossima sessione di bilancio, che dovrà indirizzare il Paese verso una solida prospettiva di crescita e di sviluppo sostenibile, pur in un quadro macroeconomico internazionale caratterizzato da profonda incertezza”.

Sottolinea quindi che dovrà essere messo grande impegno della manovra da attuare, affermando che “la sfida più rilevante, per quest’anno,sarà evitare l’aumento automatico dell’Iva e avviare un alleggerimento del cuneo fiscale”.

Conte mette poi in risalto l’obiettivo di ridurre le tasse sul lavoro e di determinare un giusto livello della retribuzione, il c.d. salario minimo. Al centro dell’azione di governo anche interventi su “scuole e università di qualità, asili nido e servizi alle famiglie, specialmente quelle con figli”; i primi interventi verranno fatti a favore di famiglie con redditi medio-bassi al fine di eliminare le rette per la frequenza di asili-nido e micro-nidi a partire dall’anno scolastico 2020-2021 e per estendere, al contempo, l’offerta dei posti disponibili, in primis nel sud italia.

Il voto per la fiducia inizierà alle 19:30 e per conoscerne l’esito occorrerà attendere le 21:00.