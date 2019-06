Codacons: debito italiano tocca quota 2.373,3 mld di euro ad aprile

Stando a quanto riporta il Codacons il costante aumento del debito pubblico è arrivato a circa 2.373,3 miliardi di euro ad aprile, con un incremento di 14,8 miliardi nel solo mese in esame.

Stando al commento di Carlo Rienzi -presidente del Codacons- ed ai dati di Banca D’Italia si vede come su ogni singolo cittadino italiano, neonati compresi, gravi un debito da 39.238 euro; in base al numero di famiglie censite in Italia dall’Istat si calcola un debito da 93.488 euro per ogni nucleo familiare.

Il tutto in uno scenario dove il Pil frena e i dati economici nei vari settori, dal commercio all’industria, rivelano dinamiche negative.

Lo stesso Rienzi aggiunge poi che “il debito pubblico sembra sempre più lontano dall’iniziare la tanto attesa discesa, e i numeri odierni di Bankitalia dimostrano il danno economico subito da tutti i cittadini, costretti a finanziare gli interessi sul debito “monstre” attraverso le tasse”