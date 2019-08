CNH Industrial: nel secondo trimestre 2019 utile batte le stime

CNH Industrial chiude il secondo semestre 2019 con ricavi in calo del 6,7% a 7.068 milioni (inferiori alle stime); utile netto adjusted a 430 milioni (+8,3% a/a; superiore alle stime).

Conto economico secondo trimestre 2019

CNH Industrial ha chiuso il periodo aprile-giugno 2019 con ricavi netti delle attività industriali in calo del 6,7% a/a a 7.068 milioni di dollari, inferiori ai 7.419 milioni attesi dagli analisti.

L’Ebitda adjusted delle attività industriali nel secondo trimestre 2019 si è contratto dell’8,9% a 768 milioni, con una peso sui ricavi pari al 10,9% (-30 punti base).

L’Ebit adjusted è diminuito del 7,7% a 527 milioni (539 milioni il consensus), con un’incidenza sui ricavi sostanzialmente stabile al 5,7 per cento.

Il secondo trimestre 2019 si è chiuso con un utile netto adjusted in aumento dell’8,3% a 430 milioni (383 milioni il consensus), mentre l’utile netto si è pari a 427 milioni (408 milioni nel secondo trimestre 2018).

Situazione patrimoniale

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento netto industriale si è attestato a 1,5 miliardi, in linea al 31 marzo 2019.

Outlook 2019

CNH Industrial ha rivisto il target dei ricavi netti per l’anno in corso, al fine di tener conto dell’impatto della performance del tasso di cambio euro/dollaro, mentre ha confermato tutti gli altri obiettivi del 2019. In particolare sono attesi: