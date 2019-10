Cir: calano ricavi ed utili nei primi nove mesi del 2019

Il gruppo CIR archivia i primi nove mesi del 2019 con ricavi ed utili in calo, a causa dell’andamento sfavorevole dei settori automotive ed editoria.

Conto economico primi nove mesi 2019

I ricavi consolidati del gruppo CIR sono ammontati a 2,01 miliardi, segnando un calo del 2,4% rispetto i 2,06 miliardi del corrispondente periodo del 2018 (€ 2.059,9 milioni); la società precisa che la crescita del 4,3% di KOS è stata più che compensata dalla flessione di Sogefi e di Gedi, rispettivamente del 3,2% e del 6%.

Il margine operativo lordo (EBITDA) consolidato è ammontato a 247,4 milioni, rispetto ai 234,5 milioni dei primi nove mesi del 2018; ante applicazione del principio contabile IFRS 16, l’EBITDA del periodo in esame sarebbe ammontato a 201,8 milioni.

Il risultato operativo (EBIT) consolidato è risultato pari a 81,3 milioni, risultando in contrazione del 27% rispetto ai 111,4 milioni del pari periodo dello scorso esercizio.

L’utile netto consolidato è stato pari a € 7,2 milioni, risultando in netta diminuizione rispetto ai 32,5 milioni registrati nei primi nove mesi del 2018; escludendo poste non ricorrenti (fra cui: svalutazione registrata da GEDI sulla partecipazione Persidera nella prospettiva della sua dismissione per € -7,7 milioni; effetto dei nuovi principi contabili per € -2,6 milioni;oneri non ricorrenti sostenuti dalla capogruppo in particolare per l’operazione di fusione per incorporazione di CIR in COFIDE) l’utile netto sarebbe stato pari a 20,3 milioni.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 settembre 2019 l’indebitamento finanziario netto consolidato, esclusi gli effetti dell’IFRS 16, ammontava a € 358,1 milioni, risultando in linea con l’importo di un anno prima (€ 354,4 milioni). Includendo i debiti finanziari per diritti d’uso derivanti dall’applicazione del suddetto principio, per un importo pari a 433,1 milioni, l’indebitamento finanziario netto consolidato ammonta complessivamente a 791,2 milioni.

Sempre a fine settembre 2019 il patrimonio netto di gruppo ammonta a 914,6 milioni rispetto ai 936,2 milioni di fine dicembre 2018.