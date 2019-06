CheBanca!: firmato accordo per distribuzione fondi di MFS Investment management

CheBanca!, controllata dal gruppo Mediobanca, ha siglato con MFS Investment Management un accordo di distribuzione.

Tramite tale accordo i clienti dell’istituto di credito potranno investire nell’intera gamma dei fondi lussemburghesi Mfs Meridian Funds; questi ultimi opereranno con strategie azionarie, obbligazionarie e multi asset. Da ciò emerge la volontà del gestore di operare in Italia non solo come buyer, ma anche di affermarsi come soggetto riconosciuto nell’ambito della distribuzione.

“Il nostro obiettivo è quello di garantire una collaborazione a tutto tondo, fornendo agli advisor e ai consulenti finanziari di CheBanca! l’opportunità di accesso all’expertise di MFS attraverso strategie di alta qualità”, ha affermato Andrea Baron, managing director per l’Italia di MFS Investment Management