CFT: notificato alla società un Processo Verbale di Constatazione

CFT, societa operante nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del Food&Beverage, rende noto che, in data 25 giugno 2019, la Guardia di Finanza ha notificato alla Società un Processo Verbale di Constatazione (“PVC”). Da esso emerge che, a conclusione delle verifiche effettuate, con riferimento ai periodi d’imposta 2014-2015-2016, sono state contestate presunte violazioni fiscali relative al mancato versamento delle imposte IRES e IRAP in relazione ad un importo imponibile complessivo pari a circa Euro 1,45 milioni.

Con riferimento al solo esercizio 2016, viene inoltre contestata l’erronea applicazione del meccanismo del reverse charge in materia di IVA in relazione ad un importo imponibile pari a circa Euro 150 migliaia. La società, confermando la piena collaborazione con le autorità competenti, prende atto dei rilievi comunicati e si riserva di produrre eventuali memorie con osservazioni e richieste a seguito della notifica del PVC.

Gli importi sopra indicati non rappresentano l’ammontare eventualmente dovuto ma la base imponibile su cui calcolare le imposte non versate e le relative sanzioni, il cui ammontare complessivo sarà, anche nella peggiore delle ipotesi, inferiore al suddetto valore imponibile.