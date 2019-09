Casta diva: i conti del primo semestre 2019 e l’aumento di capitale non piacciono al mercato

I conti di Casta Diva Group e l’aumento di capitale non piacciono al mercato, che spinge le vendite sul titolo portandolo in ribasso del 7,87% circa ad un prezzo di 0,492 euro.

Conto economico primo semestre 2019

I primi sei mesi del 2019 vedono il valore della produzione attestarsi a 21,66 milioni, in progresso del 100,4% rispetto ai 10,81 milioni del pari periodo del 2018.

L’Ebitda adjusted (ossia che non tiene conto di costi non ricorrenti, pari a 0,11 milioni circa) del periodo si è attestato a 0,72 milioni, in calo del 10% rispetto ai 0,8 milioni del periodo gennaio-giugno 2018.

L’Ebitda è pari a 609.000 euro, in aumento rispetto ai 56.000 euro del primo semestre 2018.

L’EBIT presenta un saldo negativo di 48.000 (dopo aver spesato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a 657.000), registrando un miglioramento rispetto al valore di -982.000 al 30 Giugno 2018.

Il semestre chiude con un risultato positivo di circa 108.00, in netto miglioramento rispetto alla perdita netta 982mila euro circa del corrispondente periodo dell’anno precedente. Escludendo la quota di terzi Il risultato finale (al netto della quota di terzi) è stato negativo per 194mila euro, registrando comunque un miglioramento dal rosso di 1,13 milioni di euro del primo semestre del 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine giugno 2019 il patrimonio netto consolidato è pari a 7,9 milioni, di cui 6,8 milioni di pertinenza dei soci della capogruppo.

Sempre a fine giugno 2019 la posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo di 1,63 milioni, in peggioramento rispetto agli 0,79 milioni del 31 dicembre 2018. La società segnale che l’incremento è riconducibile alla variazione degli investimenti, sebbene parzialmente compensati dal flusso operativo del capitale circolante e dal maggiore indebitamento finanziario verso banche.

Aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di 3.178.969 euro, mediante emissione di massime n. 6.357.938 azioni ordinarie da offrirsi in opzione ai soci, e valutate al prezzo unitario di 0,5 €.