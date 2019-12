Casta Diva: aggiudicata commessa da Poste Italiane per €25 mln, titolo vola

Casta Diva Group, multinazionale operante nella comunicazione per la produzione di branded content, spot, contenuti digitali, film e live music entertainment, rende noto che la sua controllata G.2

Eventi è tra le quattro aziende, in una rosa di 19 partecipanti, che si sono aggiudicate la gara indetta dal Gruppo Poste Italiane relativa alla pianificazione, ideazione, organizzazione e realizzazione di eventi di carattere aziendale, di allestimenti fieristici, mostre ed esposizioni per tutti i brand del Gruppo.

L’Accordo Quadro Plurimo ha un valore complessivo massimo di 25 milioni di euro in due anni. G.2 Eventi sarà responsabile degli eventi commerciali, business e retail, e di tutti gli eventi delle società del Gruppo Postepay. L’obiettivo dell’attività sarà quello di fidelizzare il mercato di Poste e conquistare nuovi clienti.

“Questo accordo è molto importante per il nostro Gruppo, perché potrebbe permetterci di fatturare circa 6 milioni in due anni – dichiara Andrea De Micheli, presidente e AD di Casta Diva Group. “Siamo stati scelti fra ben 19 player di valore, in un mercato altamente competitivo: una conferma della nostra riconosciuta competenza ed autorevolezza. Dopo il successo del recente aumento di capitale, possiamo vantare questo secondo buon risultato, che può ben rappresentare il nuovo corso che la società ha intrapreso. Siamo fiduciosi di poter presto aggiungere a questi molti altri successi, per procedere spediti con l’ambizioso programma di crescita che abbiamo pianificato”.