Carige: norma Salva-Carige con bonus da 700 milioni

Sfumato ormai l’interesse inziale di Blackrock e dopo la mancata conversione del bond subordinato da parte del Fitd si tenta il tutto per tutto.

All’interno dei punti salienti del decreto crescita spunterebbe infatti un emendamento già denominato “salva-Carige”, che permetterebbe all’istituto ligure in difficoltà di utilizzare l’importo di circa 700 milioni qualora si procedesse alla fusione con una piccola banca.

In termini tecnici la norma prevede che le attività per imposte anticipate, ossia determinate da perdite passate, possano essere utilizzate nell’immediato, anziché distribuite in dieci anni, qualora un’aggregazione dia forma a una banca con non oltre 30 miliardi; si tratta in sostanza di invogliare potenziali partner con sconti fiscali.