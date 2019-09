Carige: in assemblea piccola fila di investitori per il salvataggio

Grande giorno per il salvataggio dell’istituto ligure sotto stress.

Ad aprire l’assemblea è stato, Raffaele Lerner, uno dei tre commissari straordinari che hanno messo in piedi un piano di salvataggio da circa 900 milioni (700 tramite aumento, con dei warrant gratuiti collegati, e 200 mediante prestito subordinato), il quale prevede l’intervento del Fondo Interbancario dei Depositi e di Cassa Centrale Banca.

In apertura erano presenti 1200 soci a rappresentanza del 47,5% del capitale. Modiano l’altro commissario ha rimarcato che “Non c’era la fila di investitori per salvare la banca”. Decisivo quindi sarà l’intervento di Malacanza, li in presenza solo in veste di piccolo azionista e non in rappresentanza di malacanza Investimenti.