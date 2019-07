Carige: anche Unicredit, oltre a Bper, interessata a rilevare gratis l’istituto?

Anche Unicredit sarebbe interessata, insieme a Bper, a rilevare Banca Carige al prezzo simbolico di 1 euro.

È quanto riporta La Repubblica, la quale scrive inoltre che l’operazione potrebbe attuarsi solo in presenza della cessione degli NPL. Dal quotidiano si evince che “i piani d’azione preparati in parallelo da Unicredit e da Bper hanno fondamentali molto simili, e ruotano intorno alla Sga, società pubblica che si occupa di gestione dei crediti problematici”

Si tratta comunque di rumors non confermati da Unicredit ma che, se fondati, indicherebbero il fallimento dell’ottica di salvataggio del Fitd, propenso a mettere insieme un pool di banche per il salvataggio; la una manovra ricorderebbe quindi il salvataggio in stile banche venete, acquistate ad un euro ed in cui lo stato sborsò oltre 5 miliardi.

L’operazione quindi, ora come allora, non deve avere impatti patrimoniali sugli acquirenti.