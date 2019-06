Carige: accordo con Apollo su cessione Assicurazioni

Primi passi verso il salvataggio di Carige? Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore i commissari straordinari dell’istituto ligure avrebbero stretto un accordo sulle assicurazione in base al quale Carige dovrebbe versare 29 milioni per la cessione anticipata delle assicurazioni (inizialmente prevista per il prossimo anno).

Tale accordo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il salvataggio dell’istituto in stato di stress.

Apollo potrebbe farsi avanti a condizione che Carige azzeri la richiesta di danni per 1,25 miliardi avanzata nei confronti del fondo americano in riferimento al biennio 2015-2016.