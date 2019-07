Campari: i conti del primo semestre del 2019 piacciono al mercato (+5,44%)

Campari archivia il primo semestre del 2019 con ricavi e gestione operativa in aumento. Il mercato premia il titolo che segna un rialzo del 5,44% a 8,91 euro.

Conto economico primo semestre 2019

Campari ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con ricavi in crescita del 9% 848,2 milioni di euro, rispetto ai 778,2 milioni contabilizzati nella pari periodo del precedente esercizio. La crescita organica delle vendite è stata pari all’8% mentre l’effetto positivo dei cambi è stato del +2,3%,.

L’Ebitda rettificato è balzato del 14,4% da 187,9 a 215,1 milioni, con rispettivo margine sui ricavi aumentao dal 24,2% al 25,4%. Sulla stessa scia l’Ebit rettificato è aumentato del 12,3% a 180,3 milioni, in aumento a livello totale del +12,3% (+70 punti base), pari al 21,3% sulle vendite.

Infine l’ultima riga di conto economico evidenzia un utile netto rettificato consolidato, di pertinenza dei soci, in aumento dell’11,8% a 116,7 milioni (104,4 milioni nel primo semestre 2019). L’utile netto del Gruppo è stato di 122,8 milioni, in calo del -16,6%.

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto è pari a €937,1 milioni, in aumento di €90,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (€846,3 milioni), per effetto della prima applicazione del principio contabile IFRS 16 (effettivo dal 1 gennaio 2019).

Outlook

I vertici ritengono “che l’andamento positivo del business possa continuare durante la seconda parte dell’anno, con aspettative di volatilità nei mercati emergenti, nel loro periodo di picco stagionale. La crescita organica del risultato operativo (EBIT) a valore è prevista continuare in modo sostenuto…. Inoltre, nel 2019 l’utile netto è atteso beneficiare di rettifiche nette positive, pari a complessivamente circa €14 milioni, dovute ai risparmi fiscali legati al regime Patent Box implementato in Italia per il quinto e ultimo esercizio, per un importo, stimato in linea con il 2018, pari a circa €26 milioni.”