Cairo Communication: Q1 2019 evidenzia contrazione dei ricavi netti

Cairo Communications saluta il primo trimestre 2019 contabilizzando ricavi netti consolidati in calo del 3,9% a 264,1 milioni, rispetto i 274,8 milioni nel periodo analogo del 2018.

La società segnala che i risultati dei primi tre mesi del 2019 recepiscono l’adozione del nuovo principio

contabile IFRS 16, pertanto non sono immediatamente utilizzabili nella comparazione con i corrispondenti valori del periodo analogo dell’esercizio precedente.

L’Ebitda è salito del 6% a 26,6 milioni (-23,9% a 19,1 milioni escludendo l’applicazione dell’IFRS 16), rispetto i 25 milioni del pari periodo del 2018.

L’ebit risulta in contrazione del 10,9% a 9 milioni (-21,8% a 7,9 milioni escluso l’IFRS 16) in confronto ai 10,1 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2018.

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo si è attestato a circa 2,7 milioni, in contrazione del 20,6% se confrontato ai 3,4 milioni di euro conseguiti nel periodo analogo del 2018.

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2019 si attesta a circa 149,6 milioni, mentre a fine dicembre 2018 ammontava a 188,6 milioni; il dato attuale è attribuibile ad RCS per 158,2 milioni (187,6 milioni al 31 dicembre 2018). Il miglioramento di 39 milioni è principalmente riconducibile al cash flow generato dalla gestione tipica, comprensivo della dinamica del circolante, compensati dagli

esborsi per investimenti e per oneri non ricorrenti netti (circa 0,6 milioni).

L’indebitamento finanziario netto complessivo, ossia che include anche i debiti finanziari per leasing

operativi ex IFRS 16 per Euro 216,5 milioni (principalmente locazioni), risulta di 366,1 milioni, attribuibili ad RCS per Euro 344,2 milioni.