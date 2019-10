Brexit: confermato ennesimo rinvio, si guarda a fine gennaio 2020

Dopo ennesimi scontri fra posizioni opposte e rinvi arriva un ulteriore proroga.

Questo il Twitt del presidente del consiglio europeo Donald Tusk:”L’Ue a 27 ha convenuto che accetterà la richiesta del Regno Unito di una estensione flessibile di Brexit fino al 31 gennaio 2020.

La decisione dovrebbe essere formalizzata attraverso una procedura scritta”.

E come promesso, nella nota ufficiale si legge che “Al fine di consentire il completamento di tutte le fasi necessarie per la ratifica dell’accordo di recesso, compreso l’ottenimento del consenso del Parlamento europeo, il Consiglio europeo concorda su un’ulteriore estensione”.

Oltre a questa novità, si ricorda che oggi il Parlamento britannico dovrà decidere sulla richiesta avanzata da Boris Johnson per la convocazione di elezioni generali anticipate al prossimo 12 dicembre. Non è tuttora chiara però la posizione complessiva in merito a tale proposta, dal momento che Johnson non può ancora contare sulla maggioranza richiesta dei due terzi: serve insomma il benestare dell’opposizione laburista guidata da Jeremy Corbyn, che come condizione vuole l’impegno a escludere un no deal futuro.