L’indice che misura l’andamento del comparto, il Ftse Italia Utilities, segna un rialzo dell’1,77% a 36.335 punti circa.

Fra le società del comparto rientranti nel Ftse Mib riscontriamo le buone performance di A2A che sale del 2,02% a 1,696 euro, Enel in rialzo dell’1,88% a 6,764 euro, Hera in guadagno dell’1,45% a 3,782 euro, Snam in verde dell’1,50% a 4,611 euro e Terna a +1,33% con un prezzo di 5,796 euro.