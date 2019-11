Borse Ue negative nel primo pomeriggio, pesa effetto Trump

Nella giornata odierna i mercati risultano negativi, in un contesto in cui le dichiarazioni di soggetti influenti nell’ambito economico-finanziario pesano a volte più dei fondamentali economici. A scoraggiare i mercati, oggi, sono state le parole del presidente americano Donald Trump, che avrebbe dichiarato di voler ulteriormente alzare le tariffe punitive qualora non venga raggiunto un accordo che faccia gli interessi del paese.

Intorno alle 13:40 il Ftse Mib è quello che contiene più le perdite, risultando in rosso dello 0,14% a 23.295 punti. Il Dax registra i ribassi più consistenti scendendo a 13.135 punti (-0,65%), mentre il Cac e l’Ibex scendono rispettivamente dello 0,36% e dello 0,50%, a 5.887 punti e a 9.213 punti.

A zavorrare il nostro listino, sul fondo troviamo Atlantia a -3,20%, seguita da Banco BPM a -1,58%; male anche Juventus a -1,04%, FCA a -0,95% e Leonardo a -0,76%. A fare da contrappeso troviamo la buonissima performance di Nexi a +3,78%, a cui seguono Moncler a +2,32%, Amplifon a +1,30%, Recordati +1,27% e Ferrari a +1%.

Lo Spread BPT-Bund si trova a circa 166 punti base, con il decennale italiano a 1,29%.

Il Cambio Eur / Usd scambia in ribasso dello 0,17% a 1,1059 dollari

Il future Brent avanza dello 0,61% a 61,28 dollari al barile