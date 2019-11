Borse Ue in moderato rialzo, Piazza Affari scende leggermente

Nel primo pomeriggio le borse Ue risultano contrastate, con Piazza Affari che scende leggermente ed il resto d’Europa che registra moderati guadagni. In Italia a novembre la fiducia dei consumatori è diminuita (segnale non troppo incoraggiante in vista del periodo natalizio) mentre quella delle imprese è salita leggermente.

Sul fronte commerciale si respira ottimismo, anche a detta di Trump, sull’esito della fase 1 dell’accordo. Fra meno di un’ora verrà diffusa una carrellata di spunti macro riferiti agli USA, primo fra tutti il Pil relativo al terzo trimestre 2019.

Intorno alle 13:50 il Ftse Mib scende dello 0,21% a 23.504 punti, mentre il Dax sale dello 0,27% a 13.272 punti, il Cac si trova intorno la parità (+0,05%) a 5.932 punti e l’Ibex guadagna lo 0,44% a 9.366 punti.

A spingere sul calo del nostro listino Juventus segna la peggior performance, con una caduta del 2,42% (in seguito all’ok sull’aumento di capitale), seguita da Cnh Industrial a -1,62%. da non scordare anche i cali di Banco BPM a -1,49%, di Telecom a -1,45%, di Ubi a -1,1% e di Pirelli a -1%; male anche Atlantia a -0,7% e Fineco a -0,90%. A fare da contrappeso, troviamo il più forte guadagno di Nexi a +2,80% seguita da Ferragamo a +1,98%; molto bene anche Buzzi Unicem a +1,64% (in scia alla cessione del ramo cementeria da parte di una sua controllata), Amplifon a +1,18% e Prysmian a +0,72%

Lo Spread BPT-Bund si trova a circa 166 punti base, con il decennale italiano intorno all’1,288%.

Il Cambio Eur / Usd scambia intorno la parità (-0,09%) a 1,1008 dollari

Il future sul Brent sale dello 0,21% a 63,34 dollari al barile.