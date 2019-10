Borse Ue e Piazza poco mosse in avvio, Johnson vuole voto anticipato

Borse Ue e Piazza Affari risultano poco mosse in apertura. Johnson, in una lettera inviata a Corbyn ,si dice disposta a concedere più tempo per valutare il deal se si procederà ad elezioni anticipate; Eni ha presentato i risultati relativi al terzo trimestre ed ai primi 9 mesi del 2019.

Rapporti geopolitici e commerciali

Dopo ennesimi ostacoli e divisioni interne la questione Brexit sembra essere temporaneamente accantonata dal suo promotore per eccellenza, il premier Tory Boris Johnson, che sembra essere molto intenzionato a chiedere elezioni anticipate: così lunedì presenterà in parlamento una mozione per sciogliere la camera dei comuni e convocare le urne per le elezioni al 12 dicembre. Per l’approvazione serviranno i due terzi.

Nella lettera scritta al laburista Jeremy Corbyn si legge come Johnson sia intenzionato a concedere al parlamento la possibilità di analizzare e valutare bene ‘il grande deal’ da lui raggiunto con Bruxelles, ma a condizione di andare alle elezioni anticipate il prossimo 12 dicembre.

“Togliamo il no deal dal tavolo e noi appoggeremo sicuramente le elezioni”, ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn. “Il no deal è una minaccia che Boris Johnson ha usato di continuo e sicuramente è contenuta nella legislazione che al momento è al vaglio del Parlamento”, ha aggiunto.

Indicazioni macro

L’indice GFK sul clima di fiducia dei consumatori tedeschi nei confronti dell’economia registra un valore di 9,6 punti, al di sotto sia delle attese che della precedente rilevazione entrambi a 9,8 punti (la precedente misurazione è stata rivista a ribasso a 9,9 punti).

A seguire sono previste due soli spunti: gli indici IFO della Germania a ottobre (ore 10:00); l’indice di fiducia dell’università del Michigan (ore 16:00). Inoltre la banca centrale della Russia annuncerà il proprio orientamento di politica monetaria, che potrebbe tradursi in un taglio dei tassi maggiore di quanto atteso (le stime attendono un taglio di 25 punti base dall’attuale 7%).

Borse

Ieri le borse USA hanno chiuso contrastate. Lo S&P500 ha terminato la sessione con un lieve rialzo dello 0,19% a 3.010 punti, in Dow Jones è leggermente arretrato dello 0,11% a 26.805 punti ed il Nasdaq ha registrato un guadagno dello 0,81% a 8.185 punti.

Anche le principali borse asiatiche questa mattina risultano contrastate. Infatti, Tokio ha chiuso con una salita dello 0,22%, mentre Hong Kong e Shanghai si dirigono verso la chiusura registrando rispettivamente un ribasso dello 0,27% ed un salita dello 0,46%.

Intorno alle 9:00 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,17% a circa 22.566 punti, il Dax registra una salita dello 0,13%, il Cac 40 risulta in guadagno dello 0,37%, l’Ibex 35 è in verde dello 0,26% ed il Ftse 100 risulta intorno la parità

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,03%.

A livello societario da monitorare Eni che ha pubblicato i conti del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2019