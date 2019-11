Borse Ue e Piazza Affari poco mosse in avvio, progressi USA-Cina

Le borse Ue e Piazza Affari hanno aperto poco mosse; funzionari USA pensano di concedere sospensioni e riduzioni di tariffe su beni cinesi; in Italia oggi diffondono i conti Intesa Sanpaolo e Poste Italiane.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte commerciale, da alcune testate giornalistiche (MF che cita WSJ e FT) si apprende che i funzionari dell’amministrazione Trump stanno lavorando alla fase uno dell’accordo e, affinché venga accettato dalla Cina, stanno pensando di rimuovere tariffe sui beni cinesi.

Washington ha già sospeso l’aumento delle tariffe (dal 25% al 30% su 250 miliardi di dollari di beni) di ottobre, e potrebbe sospendere l’imposizione di ulteriori dazi su circa 156 miliardi di beni di consumo previsti per dicembre se l’accordo fosse raggiunto; inoltre, sempre a detta del FT, persone informate sui fatti riferiscono che la Casa Bianca sta pvalutando di ridurre le tariffe che sono stati introdotte il 1 settembre, al 15%, su 112 miliardi di dollari di importazioni cinesi – tra cui abbigliamento, elettrodomestici e monitor a schermo piatto.

Certo è che se gli USA faranno tutte queste concessioni vorranno qualcosa in cambio, come il miglioramento della normativa sulla protezione della proprietà intellettuale per le società statunitensi, una maggiore certezza sugli acquisti degli acquisti di prodotti agricoli statunitensi cinesi e una cerimonia di firma dell’accordo sul suolo americano.

Indicazioni macro

La Reserve Bank of Australia ha deciso di lasciare i tassi al minimo storico dello 0,75%, come da attese. Dalla nota si legge che dato “il contesto attuale” la RBA pensa di lasciare i tassi all’attuale livello “per raggiungere gli obiettivi di occupazione e inflazione” e si riserva la facoltà di intervenire di nuovo qualora ciò fosse necessario.

Il PMI del settore terziario Cinese ad ottobre ha registrato un valore di 51,1 punti, sotto le attese di 52,8 punti ed in lieve rallentamento rispetto ai 51,3 punti della rilevazione precedente.

Il PMI manifatturiero di Hong Kong a ottobre si è attestato sui minimi storici a 39,3 punti, in deciso calo rispetto i 51,3 punti di settembre e nettamente peggiore delle attese a 43,6 punti.

In cantiere per il resto della giornata sono previste le seguenti indicazioni: il PMI servizi del Regno Unito ad ottobre (ore 10.30); i prezzi alla produzione di settembre della zona euro (ore 11:00); per gli tati Uniti, il saldo della bilancia commerciale di settembre (ore 14:30), il PMI servizi di ottobre (ore 15:45), l’indice ISM non manifatturiero di ottobre ed i nuovi lavori JOLTS di settembre (ore 16:00).

In Italia l’Istat pubblicherà la nota sull’andamento dell’economia a ottobre.

Borse

Nell’inizio di ottava le borse USA hanno continuato a viaggiare sui massimi, con lo S&P 500 che ha chiuso il rialzo dello 0,37% a 3.078 punti, il Dow Jones in salita dello 0,42% a 27.462 punti ed il Nasdaq che ha terminato in salita dello 0,56% a 8.433 punti.

Le borse asiatiche risultano positive stamane, trainate dall’ottimismo sui progressi di un Intesa fra Washington e Pechino. Tokio ha chiuso con un netto guadagno dell’1,76%; i listini di Shaghai ed Hong Kong si dirigono verso la chiusura in salita rispettivamente dello 0,54% e dello 0,36%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib (a 23.316 punti), il Dax ed il Cac ed il Ftse 100 viaggiano intorno la parità, mentre l’Ibex segna un ribasso dello 0,38%.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 142 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,1%.

Sul fronte societario prosegue la stagione delle trimestrali, con Intesa Sanpaolo, Fineco, Poste Italiane ed Azimut che comunicheranno i risultati al mercato