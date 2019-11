Borse Ue e Piazza Affari poco mosse in apertura, focus su trattative USA-Cina

Apertura poco mossa per i listini europei e piazza affari; proseguono le trattative USA-Cina per concludere la fase uno dell’accordo; in Italia 5 società del Ftse Mib e 3 dell’All Share staccheranno i dividendi e vi saranno novità sullo stabilimento dell’Ilva.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte della guerra commerciale USA-Cina è da rilevare che oggi scade la proroga che gli USA hanno concesso per fare affari fra società statunitensi e Huawei. L’ulteriore estensione della proroga dovrebbe però esser conferita solo per un periodo di 14 giorni e l’annuncio dovrebbe essere dato in giornata. Quella della questione tecnologica, in particolare il trasferimento forzoso di tecnologia a danno degli Stati Uniti, è una di quelle più spinose da risolvere, tant’è che gli USA hanno stilato una di lista di aziende che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Testate cinesi scrivono inoltre che nel weekend ci sono stati contatti telefonici circa la fase uno dell’accordo fra il vicepremier cinese Liu He, il segretario Usa al Tesoro Steven Mnuchin e il rappresentante Usa al Commercio Robert Lighthizer. Secondo quanto riportato le parti starebbero progressivamente allineando i loro interessi.

Ad Hong Kong continua la scia di tumulti e scontri violenti fra attivisti e polizia. Il campo di battaglia questa volta è stato il politecnico PolyU, sulla penisola di Kowloon, dove gli studenti asserragliati hanno continuato la loro occupazione armati di armi fai da te, come frecce, catapulte e molotov. Il blitz delle forze di polizia è scattato all’alba di oggi (ora locale di Hong Kong) e sono stati registrati circa 38 feriti, fra cui 5 gravi ed un uomo di 84 anni riporta ANSA. Per paura che gli scontri proseguano è stata annunciata la cancellazione delle lezioni in tutte le scuole.

In Italia i fari rimangono puntati sulla vicenda ex Ilva, in attesa che il Consiglio dei ministri si riunisca per discutere sul futuro dello stabilimento di Taranto.

Indicazioni macro

Inizio d’ottava quasi privo di spunti da seguire. Si ricorda il solo indice NAHB che monitora l’andamento del mercato immobiliare a novembre negli Stati Uniti (ore 16:00).

Attesi, inoltre, il report sulla stabilità finanziaria della BCE ed il report della Bundesbank sulla condizione economica della Germania.

Borse

Prosegue senza sosta il rally del mercato azionario americano, che continua a segnare nuovi massimi. Lo S&P 500 ha chiuso in guadagno dello 0,77% a 3.120 punti, il Dow Jones è salito dello 0,8% a quota 28.000 punti ed il Nasdaq ha segnato un rialzo dello 0,73% a 8.540 punti.

Inizio d’ottava positivo per i principali listini asiatici. Tokio ha terminato la sessione in verde dello 0,49%, Shanghai sta salendo dello 0,62% ed hong Kong, nonostante le continue tensioni, guadagna l’1,2%

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta intorno la parità a 23.639 punti, il Dax si trova in lieve guadagno dello 0,10% a 13.255 punti, il Cac 40 viaggia in pari a 5.939 punti, l’Ibex 35 è in verde dello 0,25% a 9.285 ed il Ftse 100 risulta in parità a 7.301 punti.

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund si aggira intorno a 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1,316%.

A livello societario occhio allo stacco dei dividendi da parte di Mediobanca, Poste Italiane, Terna, Recordati e Tenaris per il Ftse Mib; per l’All Share abbiamo Banca Mediolanum, Coima Res e Danieli. Occhio anche ad Unicredit che ha ceduto un portafoglio di NPL in Bulgaria.

Il cambio Eur/Usd quota intorno alla parità (+0,09%) a 1,106, mentre il future sul Brent scambia in lieve rialzo dello 0,17% a 63,41 dollari la barile.