Borse Ue e Piazza Affari negative in avvio, focus su possibile impeachment

Borse Europee aprono in rosso, in scia ad Asia e Stati Uniti, per un presunto impeachmanet di Trump, accusato di pressioni sul presidente ucraino.

Rapporti geopolitici e commerciali

Donald Trump di nuovo sotto scatto, dal Russiagate al Kievgate. La democratica Nancy Pelosi, speaker alla camera, ha annunciato l’avvio di un indagine formale per un nuovo presunto impeachment del Tycoon a violazione della costituzione.

Al centro dell’inchiesta vi sarebbe una telefonata fra il presidente americano e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky avvenuta lo scorso 25 luglio.

In tale frangente Trump avrebbe fatto pressioni affinché indagasse sull’ex vicepresidente democratico Joe Biden e su suo figlio Hunter, ex membro del cda di una società ucraina del gas, minacciando in caso contrario il blocco di aiuti per circa 400 milioni di dollari; l’obiettivo sarebbe stato quello di ricorrere all’aiuto di un governo straniero per spianare la strada alle elezioni presidenziali del 2020.

Il number one della casa bianca a sua difesa renderà pubblica la trascrizione di quella chiamata, proprio per dimostrarne la completa appropriatezza, nonché la totale assenza di tradimenti e di pressioni sul presidente ucraino. Questo il Tweet di sconforto di Trump “Un giorno così importante alle Nazioni Unite, così tanto lavoro e tanto successo, e i democratici hanno volutamente dovuto rovinarlo e sminuirlo con altre breaking news, con la spazzatura della caccia alle streghe. Molto male per il nostro Paese!”.

A Londra riprendono le attività parlamentari dopo che la Corte Suprema britannica ha dichiarato illegale la decisione di Boris Johnson di bloccare il parlamento, al fine di evitare intralci di carattere politico ad una Brexit con o senza accordo.

Indicazioni macro

La banca centrale della nuova Zelanda, come da attese, ha lasciato invariato il costo del denaro al livello di un punto percentuale. L’istituto segnala comunque che “rimane spazio per ulteriori stimoli fiscali e monetari, se necessario, per sostenere l’economia e mantenere i nostri obiettivi di inflazione e occupazione.”

A settembre l’indice che misura la fiducia dei consumatori francesi si attesta a 104 punti, conseguendo un lieve crescita sia rispetto le attese (102 punti) che rispetto la precedente rilevazione (103 punti).

Per il resto si segnala una giornata poco fitta di indicazioni macro, fra cui: le approvazioni di mutuo totali del regno unito (ore 10:30); negli Stati Uniti, le richieste settimanali di mutui MBA (ore 13:00), la vendita di nuove abitazioni ad agosto (ore 16:00), e le scorte di petrolio greggio (ore 16:30).

In Italia per oggi è attesa anche l’emissione di un Btp indicizzato all’inflazione (per un range fra 250 e 500 milioni di euro) e di un Ctz (per una forchetta compresa fra 1 e 1,5 miliardi di euro).

Borse

Ieri Wall street e soprattutto il listino tecnologico hanno chiuso in territorio negativo, essendo scattati nervosismi non tanto per l’impeachment in sé ma sul fatto che USA e Cina sono già lontani dal raggiungere un accordo e ciò potrebbe spingere Pechino ad attendere un potenziale nuovo presidente per cominciare a trattare veramente. Così lo S&P 500 ha terminato in rosso dello 0,84%, il Dow Jones in perdita dello 0,53% ed il Nasdaq giù dell’1,46%.

Negative anche le borse Asiatiche, in scia a quelle degli Stati Uniti. Tokio ha chiuso registrando una perdita dello 0,36% mentre Hong Kong e Shanghai, a circa un ora dalla chiusura, registrano dei ribassi più accentuati rispettivamente nell’ordine dell’1,26% e dell’1%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,57% a 21.776 punti, il Dax consegue una perdita dello 0,42%, il Cac 40 registra un ribasso dello 0,55%, l’Ibex 35 si trova in negativo dello 0,19% ed il Ftse risulta in discesa dello 0,48%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre in leggero rialzo intorno a 145,5 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa lo 0,857%.