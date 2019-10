Borse Ue e Piazza Affari negative in avvio, focus Brexit

Borse Ue e Piazza affari aprono negative nella giornata successiva al doppio voto del parlamento inglese; approvato il pacchetto di leggi attuative della Brexit ma non la proposta di iter accelerato.

Rapporti geopolitici e commerciali

Ancora un ostacolo alla tanto osannata Brexit da parte di Johnson.

In pratica, anche se è stata approvata la mozione per garantire un uscita ordinata dall’Unione Europea non è stato dato il via libera a che ciò avvenga in 72 ore come voluto dal premier britannico.

Nello specifico ieri è stata approvata con 329 sì contro 299 no la proposta che interrogava sul se fosse accettato o respinto l’accordo stipulato fra Londra e Bruxelles; al contempo, con 322 voti contrari contro 308 favorevoli è stato respinto l’iter che velocizzasse l’uscita.

Il presidente del Consiglio Europeo Donal Tusk ha parlato di “una situazione situazione molto complessa”, e sarebbe pronto a chiedere ai leader dei 27 paesi dell’Ue di concedere al Regno Unito una ulteriore estensione dell’Articolo 50, rinviando la data della Brexit al 31 gennaio 2020. Questo, invece, il commento del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: “Seguiamo molto da vicino gli eventi a Westminster e non è possibile o immaginabile che il Parlamento europeo ratifichi l’accordo prima di Westminster: quindi, prima Londra, poi Bruxelles e Strasburgo”.

Immediata la disapprovazione di Boris Johnson: “Comunque usciremo dall’UE e usciremo con questo accordo”; ora il premier dovrà temporaneamente mettere da parte la questione Brexit e convocare entro Natale le elezioni, preparandosi a svolgere una campagna elettorale a colpi di “Brexit go done”.

Da MF si apprende che la Governatrice Carrie Lam potrebbe essere rimossa dalla carica di governatrice di Hong Kong. Il quotidiano, che cita il Financial Times, spiega che l’Ok di del presidente Xi Jinping non è ancora arrivato, ma qualora arrivasse Lam dovrebbe sostituita a marzo.

Indicazioni macro

L’agenda odierna prevede poche indicazioni macro da seguire. Troviamo le richieste settimanali di mutui degli Stati Uniti (ore 13:00) e l’indice dei prezzi delle abitazioni degli Stati Uniti; per la zona euro è prevista la rilevazione preliminare di ottobre della fiducia dei consumatori (ore 16:00).

Oggi si verifica inoltre il collocamento rivolto ad investitori istituzionali del BTP Italia

Borse

Ieri le borse Statunitensi hanno chiuso in territorio negativo. Lo S&P 500 ha chiuso in rosso dello 0,36% a 2.995 punti, il Dow Jones è arretrato dello 0,15% a 26.788 punti ed il Nasdaq è sceso dello 0,72% a 8.104 punti. Continua inoltre la stagione delle trimestrali con i numeri di Caterpillar, eBay, Ford, Microsoft e Tesla.

Questa mattinata le principali borse asiatiche risultano contrastate. Il listino di Tokio ha chiuso in verde dello 0,34% dopo esser rimasta chiusa per la festa d’incoronazione dell’imperatore, mentre quelli di Shanghai e di Hong Kong si dirigono verso la chiusura in perdita rispettivamente dello 0,47% e dello 0,95%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in ribasso dello 0,37% a circa 22.403 punti, il Dax registra una discesa dello 0,30%, il Cac 40 risulta in perdita dello 0,64%, l’Ibex 35 è in rosso dello 0,18% ed il Ftse 100 viaggia intorno la parità (+0,06%).

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre intorno a 140 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa l’1%.

A livello societario occhio a FCA, che a Torino avvierà un centro di assemblaggio di batterie. Il nuovo Battery Hub, questo il nome del progetto che prenderà il via nel comprensorio di Mirafiori nella prima parte del 2020, permette a FCA di fare un ulteriore passo in avanti nella strategia di e-Mobility già messa in atto da un pò. In una prima fase, l’investimento previsto sarà di circa 50 milioni di euro.

Da seguire inoltre Bio On, poiché 3 manager sono stati arrestati in mattinata dalla GDF. L’accusa sarebbe di falso in bilancio e manipolazione del mercato; numerose sono state le perquisizioni, che hanno portato al sequestro di beni dal valore di 150 milioni di euro.